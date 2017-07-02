Появилось видео последствий смертельного ДТП в Москве

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Москва, 02 июля. На YouTube опубликовано видео последствий столкновения трех автомобилей в Москве, в результате которого погиб один человек.

Кадры с места дорожно-транспортного происшествия опубликовал Телеканал 360. Авария произошла на 21-м километре Калужского шоссе в ночь с субботы на воскресенье 02 июля.

Как уточняет iReactor, по предварительным данным, виновником аварии является водитель грузовика, который въехал в стоящую на обочине «Газель», которую, в свою очередь, отбросило на легковой автомобиль.