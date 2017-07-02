Сверхтяжелую ракету-носитель «Чанчжэн-5» готовят к запуску в Китае

В Избранное

Пекин, 2 июля. В Китае сегодня состоится запуск тяжелой ракеты-носителя Long March-5 Y2. Считающаяся одной из самых мощных ракет-носителей в мире доставит на околоземную орбиту экспериментальный спутник. Об этом сообщает New China TV, которое также будет вести прямую трансляцию запуска.

Запуск Long March-5 Y2 (она же «Чанчжэн-5», или «Великий поход-5») будет осуществлен на космодроме «Вэньчан» в южной провинции Хайнань. Ракета-носитель доставит на околоземную орбиту экспериментальный спутник «Шицзянь-18», сообщает «Телеканал 360».

Старт состоится около 14.20 мск. В настоящий момент идет заправка ракеты топливом.

Грузоподъемность Long March-5 Y2 составит 25 тонн. Китайская ракета-носитель является одной из самых мощных в мире.