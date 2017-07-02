Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

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Москва, 2 июля. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, российская сторона в комиссии по перемирию за минувшие сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, турецкая — четыре. Об этом сегодня говорится в информационном бюллетене министерства обороны России.

Также отмечается, что за сутки было зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Анкара зафиксировала четыре нарушения в провинциях Дамаск и Эль-Кунейтра, следует из документа, размещенного на сайте российского военного ведомства.