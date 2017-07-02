Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области

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Нижний Новгород, 2 июля. Четыре человека стали жертвой дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня в Нижегородской области.

По данным регионального управления МВД, водитель легковушки, двигаясь по трассе в Арзамасском районе, не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и на полном ходу врезалась в дерево. Такова предварительная информация.

В автомобиле в этот момент находились шесть человек. Четверо из них, включая водителя, скончались на месте. Всем погибшим было от 31 до 38 лет. Оставшимся в живых пассажирам потребовалась помощь врачей, от последующей госпитализации они отказались.