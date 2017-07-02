Смерть главаря ИГИЛ подтвердил его близкий друг — СМИ

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Талль-Афар (Ирак), 02 июля. Сообщения о смерти главаря запрещенной в РФ группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади подтвердил его близкий друг и помощник Абу Катибех.

Об этом сообщает агентство FARS, ссылаясь на местные СМИ. При этом прямого подтверждения смерти аль-Багдади от Катибеха не последовало, однако его поведение во время молитвы в пятницу в Талль-Афаре свидетельствует об этом.

Так, Абу Катибех разрыдался, когда начал говорить о лидере «Исламского государства»*, после этого некоторое время молчал, а потом допустил несколько ошибок при цитировании строк из Корана.

* Организация запрещена на территории РФ.