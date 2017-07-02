Новичок «Зенита» Паредес прибыл в расположение клуба

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Санкт-Петербург, 2 июля. Новоиспеченный хавбек петербургского «Зенита» Леандро Паредес прибыл в расположение клуба.

23-летний футболист находился в гостинице «Кицхоф» примерно в 23.30 по местному времени. Аргентинца встретил итальянский специалист Роберто Манчини, поздоровался с ним, а затем игрок примерил сине-бело-голубую форму, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшую субботу Парадес, ранее выступавший за итальянскую «Рому», подписал четырехлетнее соглашение с «Зенитом».

Цена трансфера составила порядка 23 миллиона евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах серии А, где стал автором трех голов и одной результативной передачи.