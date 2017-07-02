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Минтранс поручил проверить перевозчика, автобус которого попал в ДТП в Татарстане
Украина
Удар стихии оставил без света сотни населенных пунктов на Украине, 17 человек пострадали
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    Удар стихии оставил без света сотни населенных пунктов на Украине, 17 человек пострадали

    11:16  2 Июля 2017  /обновлено: 11:22  02 Июля 2017
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    Удар стихии оставил без света сотни населенных пунктов на Украине

    Киев, 2 июля. Масштабный удар стихии оставил без электроснабжения более 700 населенных пунктов в шести областях Украины. Соответствующее сообщение распространила в воскресенье пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Как сообщает пресс-служба, в общей сложности света лишились 745 населенных пунктов. Повалены более 600 деревьев, повреждены кровли 260 жилых домов, а также 11 хозяйственных зданий и восьми школ. В результате разгула стихии пострадали 17 человек, в том числе один ребенок.

    Ликвидацией последствий гроз и ураганов занимаются ремонтные бригады ГСЧС Украины, а также энергетических компаний.

    Между тем, по прогнозам ГСЧС Украины, сегодня жителей центральных областей страны, а также Одесской, Николаевской и Харьковской областей, вновь ждет экстремальная погода — грозы, местами град и шквалы с ветром скоростью до 19–24 метров в секунду.

    Автор: Валентин Меликов
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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