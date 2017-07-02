Удар стихии оставил без света сотни населенных пунктов на Украине

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Киев, 2 июля. Масштабный удар стихии оставил без электроснабжения более 700 населенных пунктов в шести областях Украины. Соответствующее сообщение распространила в воскресенье пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает пресс-служба, в общей сложности света лишились 745 населенных пунктов. Повалены более 600 деревьев, повреждены кровли 260 жилых домов, а также 11 хозяйственных зданий и восьми школ. В результате разгула стихии пострадали 17 человек, в том числе один ребенок.

Ликвидацией последствий гроз и ураганов занимаются ремонтные бригады ГСЧС Украины, а также энергетических компаний.

Между тем, по прогнозам ГСЧС Украины, сегодня жителей центральных областей страны, а также Одесской, Николаевской и Харьковской областей, вновь ждет экстремальная погода — грозы, местами град и шквалы с ветром скоростью до 19–24 метров в секунду.