Донбасс: девять домов в ДНР остались без крыш и стекол из-за обстрелов ВСУ

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Донецк, 2 июля. Девять домов в Докучаевске, расположенном в Донецкой области, а также в пригороде столицы Донецкой народной республики повреждены из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщил представитель оперативного командования республики.

Он отметил, что на сегодняшний день, 2 июля, в Докучаевске и населенном пункте Александровка частично разрушены в результате обстрелов со стороны ВСУ девять домов.

Кровли и остекления частично разрушены, отметил он.

Помимо этого, из-за обстрелов со стороны украинских военнослужащих без света остался населенный пункт на юге ДНР.

Ранее стало известно, что киевские силовики 35 раз нарушили режим перемирия в ДНР.