Опубликовано видео работы криминалистов на месте страшного ДТП в Татарстане

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Казань, 02 июля. В Интернете опубликовано видео, на котором запечатлен момент работы криминалистов на месте страшного ДТП с участием автобуса и грузовика в Татарстане.

Как сообщает Телеканал 360, работу специалистов сняли на видео в утренние часы, на месте происшествия работают несколько десятков специалистов из разных ведомств – МЧС, МВД, СК РФ.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автобуса произошло в ночь на воскресенье в нескольких километрах от населенного пункта Заинск. В результате – 13 человек погибли, еще 15 – получили травмы.

В СКР возбудили по факту случившегося уголовные дела, в МВД решается вопрос о задержании водителей. Президент Татарстана Руслан Минниханов подписал указ об объявлении дня траура в республике в воскресенье 2 июля.