ВКС РФ и сирийские «Тигры» устроили котел террористам ИГ

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Дамаск, 2 июля. Сирийская армия во главе со штурмовой дивизией Tiger Force при поддержке ВКС РФ взяла под контроль стратегическое шоссе в регионе Ханассер; оставшиеся в регионе силы запрещенного в России ИГ* оказались в котле.

Сирийская армия и ВКС РФ на протяжении всей последней недели пытались вынудить террористов покинуть район Ханассер — их последний оплот в провинции Алеппо, сообщает «Русская весна».

Сирийские военные накануне начали операцию по изгнанию ИГ с территорий вдоль дороги Итрия-Русафа. В результате удалось очистить от террористов перекресток Закия и деревни Салах аль-Авад и Джиб Аджай. «Тигры» начали штурм со своих позиций вокруг Ресафы — с запада, а им навстречу с востока через Итрию двигались подразделения САА.

* Организация запрещена на территории РФ.