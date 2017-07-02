Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

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Казань, 2 июля. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил траур в республике 2 июля ввиду гибели 13 человек в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом и грузовиком этой ночью.

Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Выражая скорбь по погибшим в результате ДТП в Заинском районе… постановляю объявить 2 июля днем траура в Республике Татарстан», — следует из текста указа.

Напомним, в ночь на воскресенье в 00.40 (мск) поступило сообщение об автокатастрофе с участием «КамАЗа» и пассажирского автобуса «Неоплан». Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся. По последней информации, жертвами ДТП стали 13 человек, среди которых были и дети. Экстренно госпитализированы 15 человек.

В настоящее время по факту возбуждены уголовные дела. Сейчас решается вопрос о задержании водителя фуры и двух водителей автобуса.

По данным МВД республики, точное число находившихся в момент ДТП в автобусе людей уточняется, потому что непонятно, останавливался ли автобус по дороге и подбирал ли других пассажиров.