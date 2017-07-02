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Россия
Медведев поздравил россиян с Днем морского и речного флота
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    Медведев поздравил россиян с Днем морского и речного флота

    10:31  2 Июля 2017
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    Медведев поздравил россиян с Днем морского и речного флота

    Москва, 02 июля. Глава правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днем морского и речного флота.

    «Этот праздник объединяет сотни тысяч специалистов, портовиков, путейцев и судоремонтников, всех, кто посвятил свою жизнь морскому и речному флоту России», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кабмина.

    Также в телеграмме отмечено, что водный транспорт, являясь важной частью транспортной инфраструктуры страны, способствует росту и конкурентоспособности экономики России.

    «Вы помогаете открывать месторождения, осваивать новые территории, строить крупные предприятия в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, развивать Северный морской путь», — отмечается в сообщении за подписью Медведева.

    Напомним, что профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается с 1981 года в первое воскресенье июля.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #дмитрий медведев
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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        Медведев поздравил россиян с Днем морского и речного флота

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