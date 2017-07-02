Медведев поздравил россиян с Днем морского и речного флота

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Москва, 02 июля. Глава правительства Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днем морского и речного флота.

«Этот праздник объединяет сотни тысяч специалистов, портовиков, путейцев и судоремонтников, всех, кто посвятил свою жизнь морскому и речному флоту России», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кабмина.

Также в телеграмме отмечено, что водный транспорт, являясь важной частью транспортной инфраструктуры страны, способствует росту и конкурентоспособности экономики России.

«Вы помогаете открывать месторождения, осваивать новые территории, строить крупные предприятия в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, развивать Северный морской путь», — отмечается в сообщении за подписью Медведева.

Напомним, что профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается с 1981 года в первое воскресенье июля.