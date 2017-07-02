Сирия сегодня: смертник ИГ подорвался в Дамаске, Израиль ударил по войскам армии САР

В Избранное

Сирия, 2 июля. Государственное телевидение Сирийской арабской республики сообщило о самоподрыве смертника ИГИЛ* в столице ближневосточной страны. Армия Израиля атаковала позиции войск САР в ответ на несколько снарядов, выпущенных по Голанским высотам. Российские миротворцы не подтвердили применение химоружия правительственной армией Сирии. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Подрыв в столице

Смертник подорвал себя в Дамаске, сообщают журналисты государственного телевидения Сирии.



Отмечается, что террорист ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ФАН) находился в составе целой группы радикальных исламистов, которая на трех заминированных автомобилях пыталась въехать в Дамаск. Два шахид-мобиля сирийским военнослужащим удалось уничтожить еще на подъезде к городу, однако третья машина на полной скорости прорвалась через контрольно-пропускной пункт и, совершив несколько ДТП, доехала до площади Тахрир. Именно там террорист и привел в действие свой смертоносный механизм.

В результате взрыва несколько мирных сирийцев, находящихся в тот момент на площади, погибли. Еще более 10 человек получили осколочные ранения различной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в местные больницы, где им оказывается медицинская помощь.

Иерусалим наносит ответный удар

Войска израильской армии атаковали позиции сирийских артиллеристов, которые в минувшую субботу выпустили два снаряда по контролируемой Иерусалимом части Голанских высот. Подчеркнем, это уже пятый случай обмена артиллерийскими ударами за неделю.

Примечательно, что израильское командование считает сирийские удары случайными перелетами, которые сопровождают борьбу с террористами радикального толка, однако всякий раз отвечают на них.

«В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы Армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, откуда велся огонь», — заявили в пресс-службе военного ведомства Израиля.

Напомним, в субботу, 1 июля, на севере занятых Иерусалимом Голанских высот разорвались два случайных сирийских снаряда, которые не причинили никому вреда. Перелеты таких снарядов продолжаются с конца минувшей недели, сопровождая бои в приграничной провинции Кунейтра. Ответными ударами израильтяне, согласно армейским сводкам, за неделю уничтожили два сирийских танка, грузовик с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет, позиции артиллеристов и минометчиков.

Подтверждения нет

Российские офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, находившиеся в субботу в квартале Аль-Каббас, не подтверждают применение боевых отравляющих веществ правительственной армией САР.

Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов выпустил сообщение, согласно которому, якобы в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков радикального толка. В свою очередь командование сирийских войск опровергло заявление боевиков, назвав выпущенную информацию лживой и несоответствующей действительности.

«Вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащем с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Никакого «применения химического оружия» правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было», — отметили российские специалисты.

Гибель генерала САА под Пальмирой

В районе древнего города Тадмор (арабское название города Пальмира — прим. ФАН) погиб бригадный генерал правительственной армии Сирии.

#Syria #SRG R.I.P. Brigadier General Yusuf Ahmed was Martyred Tuesday Afternoon During a Military Mission at #Palmyra Countryside pic.twitter.com/jyF7dR2NBn — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) July 1, 2017

Сообщается, что генерал Юсуф Ахмед скончался еще в минувший вторник, однако сообщение о его гибели появилось только сейчас. В настоящее время известно, что один из командующих сирийской армией погиб во время проведения военной операции в сельской местности в районе древнего города.

* Организация запрещена на территории РФ.