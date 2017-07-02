Названа возможная причина страшного ДТП с автобусом и бензовозом в Татарстане

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Казань, 2 июля. В настоящее время управление МВД России по Республике Татарстан планирует задержать всех водителей, причастных к страшному ДТП, которое произошло минувшей ночью на автодороге около Заинска. Называются первые версии причин трагедии.

«По одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика. В настоящее время следователи осматривают место происшествия», — сообщила ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, ранее по факту ДТП с автобусом «Самара — Ижевск» было возбуждено уголовное дело по факту ДТП, которое стало причиной гибели двух или более человек, принято решение о задержании водителей.

По последним данным, пятеро из пострадавших в ДТП пассажиров автобуса направлены домой на амбулаторно лечение, их раны признаны не опасными для жизни. Десять человек остаются в больницах.