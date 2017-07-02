Желтый уровень угрозы объявлен в Москве из-за приближающейся непогоды

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Москва, 2 июля. Желтый уровень опасности погоды вновь объявлен в Москве в связи с приближающейся непогодой. Аналогичные предупреждения получили жители Тверской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской областей.

Как сообщают синоптики, в столице сегодня воздух прогреется до 22 градусов, однако вместе с теплом в Москву придут ветер с порывами до 17 метров в секунду, и сильная гроза, потенциально опасная для жителей города. Практически все время будет облачно, лишь с небольшими прояснениями.

Напомним, этими весной и летом на российскую столицу неоднократно обрушивались проливные дожди с грозами и шквалистым ветром. В результате удара стихии, поразившего Москву в минувшую пятницу, погибли два человека, еще 19 пострадали.