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Происшествия
Опубликовано видео работы криминалистов на месте страшного ДТП в Татарстане
Происшествия
Глава СК РФ поручил центральному аппарату взять на контроль расследование ДТП в РТ
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    Глава СК РФ поручил центральному аппарату взять на контроль расследование ДТП в РТ

    10:15  2 Июля 2017
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    Глава СК РФ поручил центральному аппарату взять на контроль расследование ДТП в РТ

    Москва, 02 июля. Взять на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане поручил центральному аппарату руководитель СК РФ.

    О поручении Александра Бастрыкина сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации. Уголовное дело в СУ СК по Татарстану возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

    Напомним, что страшная авария с участием грузовика и пассажирского автобуса, которая случилась в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск, унесла жизни 13 пассажиров. Еще 15 человек получили травмы.

    По предварительным данным, виновников чудовищного дорожно-транспортного происшествия является водитель автобуса, который совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком.

    Добавим, что в настоящее время в МВД по Татарстану решается вопрос о задержании водителей — как автобуса, так и грузовика. Работы на месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются.

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #бастрыкин #ск рф #татарстан
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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