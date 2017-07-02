Глава СК РФ поручил центральному аппарату взять на контроль расследование ДТП в РТ

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Москва, 02 июля. Взять на контроль расследование уголовного дела по факту ДТП с пассажирским автобусом в Татарстане поручил центральному аппарату руководитель СК РФ.

О поручении Александра Бастрыкина сообщает пресс-служба следственного комитета Российской Федерации. Уголовное дело в СУ СК по Татарстану возбудили по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, что страшная авария с участием грузовика и пассажирского автобуса, которая случилась в ночь на воскресенье в девяти километрах от города Заинск, унесла жизни 13 пассажиров. Еще 15 человек получили травмы.

По предварительным данным, виновников чудовищного дорожно-транспортного происшествия является водитель автобуса, который совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком.

Добавим, что в настоящее время в МВД по Татарстану решается вопрос о задержании водителей — как автобуса, так и грузовика. Работы на месте дорожно-транспортного происшествия продолжаются.