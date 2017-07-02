Донбасс: ВСУ 35 раз нарушили перемирие в ДНР

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Донецк, 2 июля. Киевские военные более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

По его словам, Вооруженные силы Украины за минувшие 24 часа 35 раз нарушили режим перемирия, обстреляв 17 городов и сел республики. При обстреле ВСУ применяли артиллерию, минометы, танки, а также стрелковое оружие.

Напомним, что контактная группа по Украине на встрече в столице Белоруссии пришла к договоренности о перемирии в Донбассе с 00.00 24 июня. Как отметил специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, режим тишины намерены установить «вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня и вплоть по 31 августа».

Однако Киев не соблюдает минские договоренности, раз за разом обстреливая территории ДНР и ЛНР.