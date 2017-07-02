Создание подлодки «Хаска» будет заложено в госпрограмму вооружений на 2018-2025 годы

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Санкт-Петербург, 2 июля. В государственную программу вооружения (ГПВ) на 2018–2025 гг. включено строительство новейшей атомной подводной лодки «Хаска». Об этом сообщил на научной конференции в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

АПЛ «Хаска» будет представлять пятое поколение российского подводного флота. Опытно-конструкторские работы по подлодке заложены в ГПВ на 2018-2025 гг.

Бурсук сообщил, что АПЛ «Хаска» пятого поколения будет по все показателям превосходить нынешние лодки. В первую очередь, речь идет о скрытности — «Хаска» будет, как минимум, вдвое превосходить существующие на данный момент аналоги.