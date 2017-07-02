ДТП в Татарстане: решается вопрос о задержании водителей грузовика и автобуса

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Казань, 02 июля. В правоохранительных органах Республики Татарстан решается вопрос о задержании водителей попавших в ДТП грузовика и пассажирского автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД, где также уточнили, что на данный момент неизвестно точное количество пассажиров, ехавших в автобусе, так как водитель в пути подсаживал попутчиков.

Напомним, что в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь на воскресенье на 52 км трассы Альметьевск – Заинск, погибли 13 человек и еще 15 получили травмы.

В настоящее время по факту аварии в следственных органах Татарстана возбуждены два уголовных дела. Обстоятельства произошедшего уточняются, по предварительной версии виновник ДТП – водитель автобуса.