Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

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Казань, 2 июля. Количество погибших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Татарстане увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

«Погибших уже 14», — сообщила журналистам помощник руководителя СУ СК РФ по Татарстану Эльвира Газизова.

По ее словам, тело 14-го погибшего обнаружили в автобусе.

Напомним, в ночь 2 июня КамАЗа столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим из Самары в Ижевск. В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся. Среди погибших есть дети. Еще 15 человек пострадали.