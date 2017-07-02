Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек
Казань, 2 июля. Количество погибших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Татарстане увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
«Погибших уже 14», — сообщила журналистам помощник руководителя СУ СК РФ по Татарстану Эльвира Газизова.
По ее словам, тело 14-го погибшего обнаружили в автобусе.
Напомним, в ночь 2 июня КамАЗа столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим из Самары в Ижевск. В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся. Среди погибших есть дети. Еще 15 человек пострадали.