NASA создаст орбитальную систему для защиты Земли от астероидной угрозы

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Вашингтон, 2 июля. Американское аэронавтическое агентство NASA объявило о переходе к следующему этапу проектирования космической планетарной оборон, способной защитить Землю от ударов опасных астероидов. Миссия получила название DART — «двойное испытание по перенаправлению астероидов» и была утверждена в разработку 23 июня.

На данный момент система противоастероидной обороны находится на стадии разработки — целью первых аппаратов DART станет астероид Дидим, состоящий из двух тел, который приблизится к Земле на относительно небольшое расстояние к 2022 году.

Принцип действия системы противоастероидной защиты прост — DART (то есть «дротик» — прим. ФАН) заранее посылается в угрожающий Земле астероид, совершает жесткую посадку на скорость в девять раз превышающей скорость пули, после чего включает свои двигатели на полную мощность, постепенно смещая астероид с его орбиты. Систему астероидов Дидим А и Дидим Б сочли идеально подходящей для первых испытаний — DART ударит по Дидиму в 2022, а после в 2024 году.