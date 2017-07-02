ЛНР: боевики «Азова» угоняют автомобили и грабят людей в Донбассе

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Луганск, 2 июля. Житель Донбасса обратился в правоохранительные органы Луганской народной республики и сообщил, что боевики национального батальона «Азов» сформировали преступную сеть под Луганском, которая занимается кражами и разбоем. А мужчину боевики планировали использовать как автомобильного угонщика.

Житель Лисичанска также рассказал, что за отказ ему угрожали «организовать проблемы». Ранее мужчина был судим за угон транспортных средств.

Мужчина отказался от предложения, отметив, что он уже этим давно не занимается. Однако боевики предложили подумать еще раз, в противном случае у бывшего угонщика могут начаться проблемы.

Но мужчина не стал дожидаться их очередного прихода, а уехал из подконтрольной Киеву территории в ЛНР и обратился в правоохранительные органы республики.