Синоптики пообещали Москве «циклоническую депрессию»

В Избранное

Москва, 2 июля. В воскресенье в Москве ожидается пасмурная и дождливая погода, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 2 июля в столице будет прохладно, пасмурно, пройдет сильный дождь.

«В течение дня ситуация будет обусловлена циклонической депрессией, состоящей из двух мощных ядер, связанных между собой фронтальной системой», — пояснил Тишковец в комментарии RT.

По прогнозам, в Москве может выпасть до 23-28 мм осадков, что эквивалентно трети месячной нормы. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в 15.00.

Температура воздуха будет «майской» — около +17...+19 градусов. Атмосферное давление будет несколько повышенным — 737 мм ртутного столба. На этом плохие новости для москвичей не заканчиваются — в понедельник погода будет примерно такой же.

Напомним, 30 июня в Москве прошел сильнейший за 90 лет ливень — всего за сутки выпала почти месячная норма осадков.