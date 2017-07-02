Тела 8 погибших в ДТП в Татарстане извлечены из сгоревшего автобуса

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Казань, 03 июля. Тела восьми погибших в страшном дорожно-транспортном происшествии в Татарстане извлечены из сгоревшего автобуса.

Как сообщает РИА Новости, работы на месте аварии, случившейся в ночь с субботы на воскресенье, продолжаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы, с помощью которых будут установлены личности.

Напомним, что всего в аварии с участием грузовика и пассажирского автобуса погибли 13 человек, в числе которых – двое детей. По факту в региональном СУ СКР возбуждены два уголовных дела.

В медицинские учреждения Республики Татарстан с травмами разной степени тяжести были доставлены 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Троих раненых готовят к перевозке в Казань.