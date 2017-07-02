Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане

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Казань, 02 июля. В Татарстане в региональном СУ СКР возбудили второе уголовное дело после ДТП с автобусом и грузовиком.

Как сообщает РИА Новости, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее в следственных органах Республики Татарстан было открыто дело по статье УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, что стала известна предварительная причина страшного ДТП, унесшее жизни 13 человек в ночь на воскресенье. Бензовов и пассажирский автобус двигались в попутном направлении, когда произошло столкновение.

