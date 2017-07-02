Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Опубликовано видео работы криминалистов на месте страшного ДТП в Татарстане
Происшествия
Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане

    9:31  2 Июля 2017  /обновлено: 9:38  02 Июля 2017
    249

    Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане

    Казань, 02 июля. В Татарстане в региональном СУ СКР возбудили второе уголовное дело после ДТП с автобусом и грузовиком.

    Как сообщает РИА Новости, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    Ранее в следственных органах Республики Татарстан было открыто дело по статье УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц».

    Напомним, что стала известна предварительная причина страшного ДТП, унесшее жизни 13 человек в ночь на воскресенье. Бензовов и пассажирский автобус двигались в попутном направлении, когда произошло столкновение.
     

    Автор: Константин Терехов
    #дтп #татарстан
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    1424

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Медведев поздравил россиян с Днем морского и речного флота

        10:31 2 Июля 2017 52
        Читать
        9:31
        Сегодня

        Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане
        7:52
        Сегодня

        СК возбудил дело по факту ДТП с 13 погибшими в Татарстане

        6:59
        Сегодня

        Число жертв ДТП в Татарстане выросло до 13 человек
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 2 июля 6.00: зачистка от ИГ юга провинции Алеппо, потери курдов в Ракке
        3:20
        Сегодня

        Семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Татарстане

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1507

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1631

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8733

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2725

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2238
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        10:42   2 Июля 2017
        45
        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        8:48   2 Июля 2017
        675
        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        6:42   2 Июля 2017
        1410
        Режим ЧС введен в Заинском районе Татарстана после столкновения автобуса с грузовиком

        Режим ЧС введен в Заинском районе Татарстана после столкновения автобуса с грузовиком

        5:38   2 Июля 2017
        301