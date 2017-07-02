Два взрыва прогремели на газопроводе в китайской провинции Гуйчжоу\

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Пекин, 2 июля. Два взрыва произошли на газопроводе в Китае, при этом один человек пострадал. Об этом сообщают местные СМИ.

Первый взрыв произошел около 10.44 (05.44 мск) в уезде Цинлун провинции Гуйчжоу. За ним последовал еще один. К настоящему моменту известно об одном пострадавшем.

Местные власти приступили к эвакуации людей, проживающих неподалеку.

Причина взрывов пока не выяснена. На месте происшествия работают пожарные. На кадрах с места происшествия видно пламя, которое поднимается на несколько метров вверх.