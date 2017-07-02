Осужденный за коррупцию экс-премьер Израиля досрочно вышел на свободу

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Тель-Авив, 2 июля. Израильская комиссия по помилованию досрочно выпустила на свободу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, осужденного за коррупционные преступления в свою бытность мэром Иерусалима и ставшего первым в истории современного Израиля политиком осужденным за коррупционные деяния. В тюрьме экс-премьер провел всего 16 месяцев.

71-летний Ольмерт отбыл около двух третей срока наказания, и в дальнейшем обязан будет соблюдать правила условно-досрочного освобождения — ему запрещено выезжать из страны, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции и еженедельно встречаться с социальным работником до завершения срока наказания, истекающего в мае 2018 года.

Ольмерта приговорили к 27 месяцам тюремного заключения за получение взяток с отягчающими обстоятельствами: он сознался, что уговаривал своих сотрудников не давать показания по эпизодам его криминальной деятельности. После того, как Эхуд Ольмерт попал в больницу с жалобами на боль в груди, ряд израильских политиков призвали освободить его, напомнив о заслугах экс-премьера перед государством.