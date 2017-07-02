Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Опубликовано видео работы криминалистов на месте страшного ДТП в Татарстане
Общество
Осужденный за коррупцию экс-премьер Израиля досрочно вышел на свободу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Осужденный за коррупцию экс-премьер Израиля досрочно вышел на свободу

    9:51  2 Июля 2017
    138

    Осужденный за коррупцию экс-премьер Израиля досрочно вышел на свободу

    Тель-Авив, 2 июля. Израильская комиссия по помилованию досрочно выпустила на свободу бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, осужденного за коррупционные преступления в свою бытность мэром Иерусалима и ставшего первым в истории современного Израиля политиком осужденным за коррупционные деяния. В тюрьме экс-премьер провел всего 16 месяцев.

    71-летний Ольмерт отбыл около двух третей срока наказания, и в дальнейшем обязан будет соблюдать правила условно-досрочного освобождения — ему запрещено выезжать из страны, дважды в месяц он должен отмечаться в полиции и еженедельно встречаться с социальным работником до завершения срока наказания, истекающего в мае 2018 года.

    Осужденный за коррупцию экс-премьер Израиля досрочно вышел на свободу

    Ольмерта приговорили к 27 месяцам тюремного заключения за получение взяток с отягчающими обстоятельствами: он сознался, что уговаривал своих сотрудников не давать показания по эпизодам его криминальной деятельности. После того, как Эхуд Ольмерт попал в больницу с жалобами на боль в груди, ряд израильских политиков призвали освободить его, напомнив о заслугах экс-премьера перед государством.

    Автор: Валентин Меликов
    #ольмерт
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    1373

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Медведев поздравил россиян с Днем морского и речного флота

        10:31 2 Июля 2017 45
        Читать
        9:31
        Сегодня

        Второе уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане
        7:52
        Сегодня

        СК возбудил дело по факту ДТП с 13 погибшими в Татарстане

        6:59
        Сегодня

        Число жертв ДТП в Татарстане выросло до 13 человек
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 2 июля 6.00: зачистка от ИГ юга провинции Алеппо, потери курдов в Ракке
        3:20
        Сегодня

        Семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Татарстане

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1507

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1631

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8733

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2725

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2237
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        10:42   2 Июля 2017
        31
        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        8:48   2 Июля 2017
        671
        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        6:42   2 Июля 2017
        1363
        Режим ЧС введен в Заинском районе Татарстана после столкновения автобуса с грузовиком

        Режим ЧС введен в Заинском районе Татарстана после столкновения автобуса с грузовиком

        5:38   2 Июля 2017
        300