Дорогу завалило колбасой после аварии на востоке Москвы
Москва, 02 июля. Несколько десятков килограммов колбасных изделий высыпалось на проезжую часть после ДТП на востоке Москвы.
Как сообщили очевидцы, авария имела место быть на внутренней части МКАД – водитель грузовика Scania, который перевозил продукты питания, не справился с управлением, и врезался в машину.
В результате, кузов грузового авто развалился на части, а на дорогу высыпалось несколько десятков килограммов колбасных изделий. В итоге, в ДТП никто не пострадал, зато несколько очевидцев смогли разжиться халявной колбасой.