Дорогу завалило колбасой после аварии на востоке Москвы

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Москва, 02 июля. Несколько десятков килограммов колбасных изделий высыпалось на проезжую часть после ДТП на востоке Москвы.

Как сообщили очевидцы, авария имела место быть на внутренней части МКАД – водитель грузовика Scania, который перевозил продукты питания, не справился с управлением, и врезался в машину.

В результате, кузов грузового авто развалился на части, а на дорогу высыпалось несколько десятков килограммов колбасных изделий. В итоге, в ДТП никто не пострадал, зато несколько очевидцев смогли разжиться халявной колбасой.