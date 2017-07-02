Поветкин после победы над Руденко: Путин пока мне не звонил

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Москва, 2 июля. Российский боксер в тяжелом весе Александр Поветкин уверенно разобрался с представителем Украины Андреем Руденко в поединке за звание чемпиона по версиям WBO International и WBA International.

В первом титульном поединке после скандала относительно обвинений в применении допинга 37-летний боксер одержал победу единогласным решением судей.

После боя Поветкин назвал соперника «крепким боксером, который просто так не сдается».

Отвечая на вопрос, поздравлял ли его глава российского государства Владимир Путин, Русский витязь отметил, что «пока нет», передает RT.

Отметим, что после боя с камерунским спортсменом Карлосом Такамом президент РФ поздравил Поветкина с победой по телефону.