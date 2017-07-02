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Лос-Анджелес, 02 июля. Культовый американской режиссер Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик.

Согласно данным, публикуемым в Daily Mail, помолвка между 54-летним кинодеятелем и певицей произошла вечером в пятницу в Лос-Анджелесе. Даниэла Пик подтвердила эту информацию, добавив, что «они очень счастливы».

Не скрывает радости и будущий тесть автора «Бешенных псов» и «Криминального чтива».«Да, это радость для нашей семьи», — заявил отец Даниэлы, композитор и певец Цвика Пик.

Добавим, что Квентин Тарантино, несмотря на свой уже немолодой возраст, никогда не был женат. Знакомство с Даниэлой Пик произошло девять лет назад, когда режиссер презентовал фильм «Бесславные ублюдки» в Израиле.