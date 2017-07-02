Мэй может отказаться вести переговоры с Евросоюзом по поводу Brexit

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Лондон, 2 июля. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отказаться от переговоров по выходу страны из Европейского союза (Brexit). Об этом в воскресенье сообщает The Telegraph.

По данным издания, это может случиться по причине диссонанса, связанного со «счетом за выход из Евросоюза».

Сообщается, что речь идет о свыше 100 млрд евро, которые Мэй не планирует выплачивать в качестве денежной компенсации за выход из ЕС, но на которых настаивают некоторые европейские чиновники.

Истеблишмент британского премьера уже сообщил ряду бизнесменов Соединенного королевства о возможности такого хода событий.

Напомним, ранее Мэй заявила о желании защитить права граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании.