Ученые рассказали, почему бег без обуви очень опасен для стоп

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Нью-Йорк, 2 июля. Исследователи из США, которые провели исследование распространения энергии удара в ноге бегущего человека, указывают, что бег без обуви может быть очень опасен для ног. Как отмечают ученые, при соприкосновении человеческой ноги с поверхностью, большая часть кинетической энергии, возникающей при ударе, достается человеческой стопе.

Как выяснили ученые, специфика устройства человеческих ног такова, что энергия удара практически не достигает тела — основная часть этой нагрузки распределяется между мышцами стопы, оставшаяся поглощается большой берцовой костью и коленом. В ходе доклада на конференции Американского акустического общества исследователи отметили, что использование удобной обуви позволяет снизить ударное воздействие на стопу в четыре раза — таким образом, бегать босиком просто опасно для человеческих ног.

В ходе дальнейших исследований специалисты намерены исследовать работу мышц стопы в ходе бега и ходьбы, чтобы выяснить, как ноги защищают себя и весь организм от огромной ударной нагрузки.