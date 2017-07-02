Смартфон Meizu Pro 7 оснастили вторым дисплеем

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Нью-Йорк, 2 июля. Рендеры готовящегося к выходу смартфона Meizu Pro 7 появились в Сети. Судя по изображениям, смартфон получит дополнительный монохромный экран.

Ожидается, что у нового флагманского смартфона будет 5,5-дюймовый дисплей. Работать Meizu Pro 7 будет ан процессоре MeidaTek Helio X30. Также у смартфона будет две камеры на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286, при этом разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Предусмотрены 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Еще одним новшеством станет вспомогательный дисплей на базе электронных чернил e-ink, который разместится на задней панели смартфона.

Насколько рендеры соответствуют реальному положению вещей, можно будет узнать 26 июля — именно на эту дату назначен официальный анонс смартфонов. Продажи начнутся уже 4 августа.