Троих пострадавших в аварии с автобусом готовят к перевозке в Казань

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Набережные Челны, 02 июля. Троих пострадавших в страшном дорожно-транспортном происшествии в Татарстане готовят к перевозке в Казань.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на региональное министерство здравоохранения, пострадавших транспортируют в Республиканскую клиническую больницу в Казани с помощью санитарной авиации и реанимационного автомобиля.

Как уточнили в Минздраве Республики Татарстан, «пострадавшие получили сочетанные травмы, ожоги различной степени тяжести, в том числе дыхательных путей, травматический шок».

Напомним, что в результате страшного ДТП с участием «КамАЗа» и пассажирского автобуса в ночь на воскресенье погибли 13 человек, в том числе – два ребенка, 15 – получили травмы разной степени тяжести.