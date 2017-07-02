Раскрыты обстоятельства ДТП с автобусом и бензовозом в Татарстане

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Казань, 2 июля. Представители управления МВД по Татарстану рассказали об обстоятельствах трагического ДТП в Заинском районе Татарстана. Как сообщили источники в ведомстве, водитель пассажирского автобуса «Самара — Ижевск» допустил столкновение с бензовозом, буксируемым на жесткой сцепке.

В момент крушения автобус и буксируемый автомобилем КамАЗ на жесткой сцепке бензовоз двигались в попутном направлении. Виновником столкновение, по оценкам МВД, стал водитель автобуса. После сильнейшего удара автобус опрокинулся, перегородив дорогу, и загорелся.

Напомним, жертвами ДТП в Татарстане стали 13 человек, двое из них дети. Еще 15 человек получили ранения, травмы и ожоги разной степени тяжести, большинство из них были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. По факту ДТП было возбуждено дело о «нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух и более лиц».