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Происшествия
Троих пострадавших в аварии с автобусом готовят к перевозке в Казань
Происшествия
Раскрыты обстоятельства ДТП с автобусом и бензовозом в Татарстане
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    Раскрыты обстоятельства ДТП с автобусом и бензовозом в Татарстане

    8:58  2 Июля 2017
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    Раскрыты обстоятельства ДТП с автобусом и бензовозом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Представители управления МВД по Татарстану рассказали об обстоятельствах трагического ДТП в Заинском районе Татарстана. Как сообщили источники в ведомстве, водитель пассажирского автобуса «Самара — Ижевск» допустил столкновение с бензовозом, буксируемым на жесткой сцепке.

    В момент крушения автобус и буксируемый автомобилем КамАЗ на жесткой сцепке бензовоз двигались в попутном направлении. Виновником столкновение, по оценкам МВД, стал водитель автобуса. После сильнейшего удара автобус опрокинулся, перегородив дорогу, и загорелся.

    Раскрыты обстоятельства ДТП с автобусом и бензовозом в Татарстане

    Напомним, жертвами ДТП в Татарстане стали 13 человек, двое из них дети. Еще 15 человек получили ранения, травмы и ожоги разной степени тяжести, большинство из них были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. По факту ДТП было возбуждено дело о «нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух и более лиц».

    Автор: Валентин Меликов
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    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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