Brexit вопреки: большинство британцев хотят сохранить гражданство ЕС

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Лондон, 02 июля. Порядка 60% жителей Великобритании хотят сохранить гражданство Евросоюза после Brexit.

Данные социологического опроса, проведенного Лондонской школы экономики, публикует Guardian. Как оказалось, поданные ее величества даже готовы заплатить более 400 евро за сохранение привилегий граждан ЕС.

Британцы не прочь оставить право на проживание и передвижение, а также работу и обучение в Европейском союзе. При этом, по понятным причинам, большинство ратующих за сохранение благ ЕС – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Что касается жителей столицы Великобритании, то за сохранение европейского гражданства выступает 8 из 10 лондонцев. В целом же, согласно опросу, только 10% британцев поддерживают Brexit.