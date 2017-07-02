Знаменитые турбохомяки вернулись в рекламном ролике Kia Soul Turbo

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Нью-Йорк, 2 июля. Запомнившиеся зрителям «турбохомяки» появились вновь в новом рекламном ролике, который был создан американским подразделением корейского автогиганта Kia. Пополнение в семействе хомяков затмило даже рекламируемый в ролике рестайлинговый Kia Soul Turbo.

В новом рекламном ролике маленький турбохомячок — пополнение в семействе — бежит из роддома, где, видимо, появился на свет. Результатом побега становится настоящий хаос, который хомяк устраивает в медицинском центре и снятый в манере современных боевиков и гонок преследования. В итоге юный хомячок с идеальной точностью попадает в Kia Soul, где его ждут родные. Слоган ролика: The Turbo Hamster Has Arrived.

Сама же модель кроссовера Kia Soul с турбированным двигателем внешне мало отличается от уже знакомых версий. Под капотом у рестайлинговой модели скрывается 1,6-литровый двигатель GDI мощностью в 201 лошадиную силу. Машина получила семидиапазонную АКПП с двойным сцеплением.