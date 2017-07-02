Сирия: четыре исторических памятника найдено в экс-штабе ИГ в городе Пальмира

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Пальмира, 2 июля. Четыре исторических памятника было обнаружено в одном из бывших штабов террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) в сирийской Пальмире. Террористы торговали археологическими находками и предметами древности.

Напомним, накануне в итальянской столице стартовала выставка, посвященная Пальмире. Экспозиция древнего города будет открыта в течение двух месяцев. Вооруженный конфликт в Сирии нанес Пальмире масштабный урон.

Экстремисты ИГ* обстреливали и взрывали объекты культурного наследия, вывозили и продавали артефакты. Об этом сообщал полномочный посол Италии в Российской Федерации Антонио Дзанарди.

Ранее эксперт рассказал, что Пальмира подлежит восстановлению практически в полном объеме.

* Организация запрещена на территории РФ.