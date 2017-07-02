Сборные Чили и Германии разыграют Кубок конфедераций

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Санкт-Петербург, 2 июля. Чилийская и немецкая команды сразятся сегодня в финале Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

Напомним, что за главный трофей турнира сыграют действующие чемпионы Южной Америки и действующие чемпионы мира.

Обе команды на групповом этапе выступали в группе В, где провели между собой матч 22 июня на стадионе в Казани. Встреча завершилась ничейным исходом — 1:1. Команда Йоахима Лева вышла из группы с первого места. В полуфинале немцы разгромили команду Мексики — 4:1.

Сборная Чили в 1/2 турнира в серии пенальти была сильнее Португалии. Главным героем матча стал чилийский вратарь Клаудио Браво, отразивший три мяча.

Финал состоится 2 июля в 21.00.