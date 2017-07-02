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Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске
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    Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

    8:26  2 Июля 2017
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    Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

    Новосибирск, 2 июля. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Бийск — Новосибирск, сошел с рельсов. Во время чрезвычайного происшествия в поезде находились свыше 400 пассажиров. 

    К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

    Инцидент произошел на 4-м километре Новосибирск-Южный — Новосибирск-Главный. По предварительной версии, причиной схода стал прорыв городской ливневой канализации, а также рухнувший селевой поток на железнодорожную полосу.

    Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

    По причине произошедшего задержалась одна электричка.

    На месте происшествия работают экстренные службы.

    Напомним, накануне по причине экстренного торможения поезд сошел с рельсов в метрополитене Нью-Йорка. В результате ЧП ранения получили почти 40 человек. 

    Автор: Дана Балан
    #локомотив #новосибирск #чп #бийск
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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