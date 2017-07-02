Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

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Новосибирск, 2 июля. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Бийск — Новосибирск, сошел с рельсов. Во время чрезвычайного происшествия в поезде находились свыше 400 пассажиров.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел на 4-м километре Новосибирск-Южный — Новосибирск-Главный. По предварительной версии, причиной схода стал прорыв городской ливневой канализации, а также рухнувший селевой поток на железнодорожную полосу.

По причине произошедшего задержалась одна электричка.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, накануне по причине экстренного торможения поезд сошел с рельсов в метрополитене Нью-Йорка. В результате ЧП ранения получили почти 40 человек.