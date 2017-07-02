Юный охотник на Аляске застрелил медведя, напавшего на его родных

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Анкоридж, 2 июля. 11-летний мальчик с Аляски по имени Эллиот сумел спасти своих старших родственников при нападении медведя, уложив опасного хищника двумя выстрелами из ружья.

Как сообщил отец мальчика, нападение медведя гризли произошло, когда родственники вчетвером — Эллиот, его отец и дядя, а также старший двоюродный брат — отправились на рыбалку. Медведь бросился на мальчика в тот момент, когда никто из взрослых не был готов к выстрелу, однако мальчик, не выпускавший в лесу ружье из рук, сумел опередить хищника и старших родственников и произвести выстрел.

При этом стрелял мальчик дробью, не предназначенной для охоты не медведя. Отец мальчика рассказал, что первый выстрел Эллиота попал медведю в плечо, не заставив зверя даже затормозить, а второй пришелся точно в нос опасному хищнику и стал для медведя смертельным.