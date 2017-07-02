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Юный охотник на Аляске застрелил медведя, напавшего на его родных
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    Юный охотник на Аляске застрелил медведя, напавшего на его родных

    8:26  2 Июля 2017  /обновлено: 8:28  02 Июля 2017
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    Юный охотник на Аляске застрелил медведя, напавшего на его родных

    Анкоридж, 2 июля. 11-летний мальчик с Аляски по имени Эллиот сумел спасти своих старших родственников при нападении медведя, уложив опасного хищника двумя выстрелами из ружья. 

    Как сообщил отец мальчика, нападение медведя гризли произошло, когда родственники вчетвером — Эллиот, его отец и дядя, а также старший двоюродный брат — отправились на рыбалку. Медведь бросился на мальчика в тот момент, когда никто из взрослых не был готов к выстрелу, однако мальчик, не выпускавший в лесу ружье из рук, сумел опередить хищника и старших родственников и произвести выстрел.

    При этом стрелял мальчик дробью, не предназначенной для охоты не медведя. Отец мальчика рассказал, что первый выстрел Эллиота попал медведю в плечо, не заставив зверя даже затормозить, а второй пришелся точно в нос опасному хищнику и стал для медведя смертельным.

    Автор: Валентин Меликов
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    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
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    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

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    Автор: Борис Любимов
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