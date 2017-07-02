Поветкин прокомментировал бой с Руденко за титулы WBA и WBO

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Москва, 2 июля. Российский боксер Александр Поветкин назвал Андрея Руденко крепким противником и заявил, что он растет на таких соперниках, сообщает «Чемпионат».

Комментируя победу над украинским бойцом, Поветкин поблагодарил зрителей за поддержку. Своего противника Андрея Руденко российский боксер назвал «крепким соперником, который просто так не сдастся».

«Что-то не получалось, но, наверное, этот бой должен был так пройти, чтобы приобрести какой-то опыт. На таких соперниках я расту», — прокомментировал ход поединка Поветкин.

Российский боксер признался, что у него остались отличные ощущения от боя и объявил, что намерен двигаться дальше, исправлять ошибки и становиться сильнее.

Напомним, накануне Александр Поветкин раздельным решением судей одержал победу в бою с украинцем Андреем Руденко. Эта победа принесла российскому боксеру титулы интернационального чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации WBO и интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации WBA, сообщает RT.