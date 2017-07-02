Российские ученые отправят в космос самый яркий спутник «Маяк»

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Москва, 2 июля. Российские ученые в ближайшем будущем презентуют свою эксклюзивную разработку в рамках проекта «Маяк» — спутник, который станет самым ярким на планете.

Этот аппарат был создан по принципу светоотражателя, что позволят сделает его таким ярким. Отмечается, что размеры спутника небольшие, но производительность его излучения проигрывает лишь Венере, Солнцу и Луне.

Ожидается, что «Маяк» отправят в космос в середине этого месяца с помощью ракеты-носителя «Союз», которая будет стартовать с «Байконура». По прилету спутник приведет в действие свой светоотражатель, который внешне будет напоминать пирамиду.

Что касается цели спутника, то это проверка системы аэродинамического торможения, благодаря которой станет возможным убирать бесполезные и излишние детали и объекты с орбиты.

Такой шаг направлен на то, чтобы решить проблему уборки космической грязи и сора.