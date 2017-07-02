СК возбудил дело по факту ДТП с 13 погибшими в Татарстане

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Казань, 2 июля. Министерство внутренних дел по Татарстану возбудило уголовное дело после страшной автокатастрофы с фурой и автобусом. Об этом сегодня сообщила помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Эльвира Гавизова.

Напомним, большегруз и пассажирский автобус столкнулись в Татарстане минувшей ночью. В результате столкновения автобус загорелся. По последним данным, жертвами ДТП стали 13 человек, 15 человек госпитализированы в больницу.

По информации следствия, в настоящее время возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

На месте работают экстренные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало фотографии с места ДТП.