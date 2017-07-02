Психологи работают с уцелевшими после ДТП с автобусом и бензовозом в Татарстане

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Казань, 2 июля. В настоящее время на месте ДТП с участием бензовоза и автобуса в Татарстане работают две бригады психологов — они оказывают помощь уцелевшим пассажирам автобуса «Самара — Ижевск». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.

В общей сложности на место трагедии, унесшей жизни 13 человек, в том числе двоих детей, работали 12 бригад скорой помощи. К вылету для оказания поддержки медикам готовится вертолет центра медицины катастроф Республики Татарстан. Две бригады психологов работают в Нижнекамске с родными и близкими погибших и пострадавших в ДТП людей.

Напомним, столкновение автобуса и бензовоза произошло около 0.37 неподалеку от въезда в татарстанский город Заинск. В результате последовавшего за столкновением возгорания паров бензина автобус полностью выгорел.