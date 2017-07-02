СМИ: Британский спецназ скрывал убийства безоружных людей в Афганистане

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Лондон, 2 июля. Британские подразделения сил специального назначения SAS скрывали убийства безоружных местных жителей в Афганистане. Об этом со ссылкой на источник в Королевской военной полиции сообщает The Times.

По данным издания, преступления в период с 2010 по 2013 год совершал по крайней мере одним из отрядов SAS. Военнослужащие подозреваются в том, что во время ночных рейдов по домам подозреваемых в связях с группировкой «Талибан» (запрещена на территории РФ) местных жителей, вместо задержаний убивали безоружных людей. В своих отчетах британские военные сообщали, что во время совместных операций стрельбу начинали представители спецслужб Афганистана. В подтверждение своих версий они делали постановочные фотографии, на которых вкладывали в руки убитым оружие.

Расследование совершенных британскими военными преступлений началось в 2014 году. Высокопоставленные источники издания в Королевской военной полиции Великобритании и Минобороны страны заявили, что считают достоверными полученные в ходе расследования данные.