ФАН публикует видео с места страшного ДТП в Татарстане

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Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует видеозапись, сделанную на месте крушения пассажирского автобуса и бензовоза в Заинском районе Татарстана.

На видеозаписи хорошо виден остов автобуса, полностью сгоревшего после столкновения с бензовозом в ночь на воскресенье. В кадр попали также сотрудники местного управления МЧС и полицейские, работающие на месте дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщили спасатели, число жертв страшного ДТП с автобусом и бензовозом достигло 13 человек. Медики борются за жизнь еще 12 пассажиров автобуса.