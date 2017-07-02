В Австрии мигрант убил пенсионеров, которых считал националистами

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Вена, 2 июля. Мигрант убил пожилую пару из-за ненависти к правым политикам. Об этом сообщает Heute.

Преступление в австрийском городе Линц совершил проживающий в Австрии 54-летний выходец из Туниса. Преступник задушил 85-летниюю женщину, после чего расправился с ее 87-летним мужем. После этого мужчина поджег тела.

По данным издания, убийца сам явился в полицию и сознался в содеянном. Мужчина заявил, что ненавидит правых политиков. Выбор жертв он объяснил тем, что убитые поддерживали Австрийскую партию свободы

СМИ сообщают, что убийца проживал в Австрии с 1989 года и был хорошо знаком с жертвами.