Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
СМИ: Британский спецназ скрывал убийства безоружных людей в Афганистане
Происшествия
Спасатели начали извлекать тела погибших при ДТП с автобусом в Татарстане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спасатели начали извлекать тела погибших при ДТП с автобусом в Татарстане

    7:10  2 Июля 2017
    163

    Спасатели начали извлекать тела погибших при ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Спасатели приступили к извлечению тел погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону сообщает РИА Новости.

    «05.53 (мск) спасатели и пожарные начли работы по извлечению тел погибших», — цитирует слова представителя ведомства агентство.

    Он также отметил, что на месте ДТП уже проведены следственные действия.

    Напомним, в ночь на воскресенье в Татарстане столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и бензовоз. По последним данным, ДТП унесло жизни 13 человек, 12 человек госпитализированы. Сообщается, что среди погибших были два ребенка.

    Автор: Виталий Малясев
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    10:22  1 Июля 2017  /обновлено: 11:03  01 Июля 2017
    26233

    Число пострадавших во время урагана в Москве достигло 16 человек

    Москва, 1 июля. В Москве увеличилось число пострадавших во время урагана. По уточненным данным, помощь столичных медиков понадобилась 16 людям.

    «В больницы доставлены 12 человек с травмами различной степени тяжести. Четверым пострадавшим помощь оказана амбулаторно», — сообщил ТАСС представитель медицинских служб.

    В Московской области из-за разгула стихии травмы получили три человека.

    Число пострадавших от урагана в Москве увеличилось до 16 человек

    Напомним, накануне в Новой Москве во время грозы погиб мужчина. По данным ФАН, в 42-летнего гражданина Узбекистана, находящегося в коттеджном поселке «Гайд Парк», ударила молния.

    [larapressGallery]10[/larapressGallery]

    Автор: Борис Любимов
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Число жертв ДТП в Татарстане выросло до 13 человек

        6:59 2 Июля 2017 125
        Читать
        6:00
        Сегодня

        Сирия итоги за сутки на 2 июля 6.00: зачистка от ИГ юга провинции Алеппо, потери курдов в Ракке
        3:20
        Сегодня

        Семь человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Татарстане
        2:41
        Сегодня

        Сирия: боевики обстреляли город Даръа и тюрьму под Дамаском
        0:14
        Сегодня

        Поветкин победил украинца Руденко в бою за титул чемпиона WBO и WBA

        22:47
        Вчера

        Сирия: офицеры Центра по примирению не подтвердили применение САА химоружия

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1481

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1614

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8726

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2707

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2224
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        6:42   2 Июля 2017
        408
        Режим ЧС введен в Заинском районе Татарстана после столкновения автобуса с грузовиком

        Режим ЧС введен в Заинском районе Татарстана после столкновения автобуса с грузовиком

        5:38   2 Июля 2017
        197
        ВС Сирии опровергли применение хлора в восточном пригороде Дамаска

        ВС Сирии опровергли применение хлора в восточном пригороде Дамаска

        21:29   1 Июля 2017
        917
        Путин одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы

        Путин одобрил закон о реновации жилого фонда Москвы

        19:22   1 Июля 2017
        304