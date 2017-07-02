Спасатели начали извлекать тела погибших при ДТП с автобусом в Татарстане

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Казань, 2 июля. Спасатели приступили к извлечению тел погибших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и бензовоза в Татарстане. Об этом со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по региону сообщает РИА Новости.

«05.53 (мск) спасатели и пожарные начли работы по извлечению тел погибших», — цитирует слова представителя ведомства агентство.

Он также отметил, что на месте ДТП уже проведены следственные действия.

Напомним, в ночь на воскресенье в Татарстане столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и бензовоз. По последним данным, ДТП унесло жизни 13 человек, 12 человек госпитализированы. Сообщается, что среди погибших были два ребенка.