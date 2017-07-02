Из-за сильных дождей в России выйдут из берегов реки

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Москва, 2 июля. Из-за дождей и сильных гроз реки в некоторых регионах России могут выйти из берегов. Об этом со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину сообщает «Российская газета».

По данным издания, в столичном регионе России продолжатся ливни, а воздух не прогреется сильнее 20 градусов. В целом в центральной части страны ожидается 20 — 25 градусов тепла. Сильные грозы и град ожидаются в Приволжском федеральном округе, в Пермском крае, Курганской, Свердловской и Челябинской областях.

Грозы с градом и сильным ветром ожидаются на Алтае. Ливни, град и грозы пройдут на юге и в центре Красноярского края. В регионе также ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, из-за чего в крае объявлено штормовое предупреждение. Жаркая погода и грозы ожидаются в прибайкальских регионах России. Сильные дожди продолжатся в Приморском крае. В регионе на малых реках могут произойти локальные паводки.